Anar'ın, Türkçe derlenen "Çağdaşlarım" kitabı tanıtıldı

2018-04-17 16:01 | www.trend.az | 1

Azerbaycan edebiyatının ünlü yazarlarından Anar’ın 80. doğum yılı Ankara’da düzenlenen etkinlikle kutlandı.

Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı TÜRKSOY, Azerbaycanlı yazar Anar’ın 80. doğum yılı vesilesiyle, Türksoy tarafından Türkçesi yayınlanan “Çağdaşlarım” kitabının tanıtım toplantısı düzenledi. Genel Sekreterlik binasında TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsen Kaseinov’un evsahipliğinde Anar’ın iştirakiyle düzenlenen etkinliğe Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, Azerbaycan’ın Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim, Türkiye ve Azerbaycan edebiyat camiası temsilcileri, Ankara’daki yabancı misyon, kurum ve kuruluş temsilcileri, yazarın yakınları, çok sayıda davetli ve basın mensupları katıldı.

Tanıtım toplantısında açılış konuşmasını yapan Genel Sekreter Kaseinov, Azerbaycan Yazarlar Birliği Başkanı, çağdaş Türk edebiyatının önemli ismi Anar’ın doğumunun 80. yıldönümü ve TÜRKSOY tarafından yayımlanan Anar’ın “Çağdaşlarım” kitabının tanıtımı münasebetiyle biraraya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

TÜRKSOY’un, Türk dili konuşan halklar arasındaki kardeşliği güçlendirmek, Türk kültürünü dünyaya tanıtmak, geleneksel değerlerimizi yeni nesillere aktarmak için çalışmalar yaptığını dile getiren Kaseinov, Türk kültürüne, sanatına ve edebiyatına büyük hizmetleri geçen önemli şahsiyetlerle sanatseverleri buluşturduklarını kaydetti.

Bu etkinliklerden birine daha imza attıklarını belirten Kaseinov, “Türk cumhuriyetlerinde fikir ve sanat alanında yetişmiş çağdaş yazar ve şairler, geçmişimizi ve zamanımızı çeşitli mevzularla eserlerinde ustalıkla işlemişler, müşterek kültürel geleceğimizin ufkuna dair ümit işaretleri vermişlerdir. Bunlardan biri de Azerbaycan Türklerinin fikir ve sanat alanında haklı bir şöhrete ulaşmış bilge aksakalı Anar’dır. Anar Türk Dünyası’nda tanınmış bir yazardır. Onun eserleri kardeş Türk halklarının dillerine aktarılmış, diğer birçok dillere de çevrilerek Türk kültürünün zengin edebiyatına katkılar sağlamaktadır.” diye konuştu.

Törendeki konuşmasında Azerbaycan Yazarlar Birliği Başkanı Anar Rzayev’in Azerbaycan’ın yetiştirdiği aydın bir edebiyat insanı olduğunu belirten Topçu, “Can Azerbaycan’ımızın yetiştirdiği, edebiyat dünyasının büyük ismi ve önemli rol modeli Anar Rzayev Bey’in doğumunun 80. yılı kutlama etkinlikleri münasebetiyle bizleri bir araya getiren TÜRKSOY Genel Sekreteri Sayın Düsen Kaseinov ve ekibine teşekkürlerimi ve saygılarımı sunuyorum. Çağdaş Türk Dünyası edebiyatının önemli temsilcilerinden olan Anar muallim gibi münevverler Türk İslam dünyasının kutup yıldızlarıdır. Onları layıkıyla anacağız, anlatacağız ve tanıtacağız. Çağdaş Türk edebiyatının saygın ve özel kalemi Anar muallime sağlıklı, başarılı uzun ömürler diliyorum” ifadelerini kullandı.