На заседании глав МИД стран ОЭС была вызвана обеспокоенность в связи с карабахским конфликтом

2018-04-17 16:03 | www.apa.az | 5

Сегодня результатом 23-го заседания министров иностранных дел Организации Экономического Сотрудничества (ОЭС) стало принятие Душанбинского коммюнике.

Как сообщили АПА в Министерстве иностранных дел, в коммюнике подчеркивается, что у ОЭС вызывает обеспокоенность, что неразрешенные конфликты в регионе, в частности армяно-азербайджанский конфликт серьезно препятствуют экономическому развитию и полному использования потенциала региона на пути регионального и глобального сотрудничества. Также отмечается важность активизации усилий по скорейшему разрешению таких конфликтов на основе норм и принципов международного права, в частности на основании территориальной целостности и суверенитета государств.

В документе подчеркивается важность крупномасштабных региональных транспортных и энергетических проектов, таких как железная дорога Баку-Тбилиси-Карс, транспортный коридор Север-Юг, нефтепровод Баку-Джейхан, расширенный газопровод Баку-Эрзурум, линия электропередач между Азербайджаном, Ираном и Россией.



Азербайджан на собрании был представлен делегацией, руководимой заместителем министра иностранных дел Махмудом Мамедгулиевым.

