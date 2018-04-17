ВВП Азербайджана вырос

2018-04-17 15:44 | www.oxu.az | 5

В январе-марте текущего года ВВП Азербайджана вырос на 2,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув 17 185,1 миллиона манатов.

Как передает Oxu.Az, за указанный период наблюдался рост производства во всех отраслях, кроме строительной.

Добавленная стоимость производства в сфере информации и связи выросла на 13,2%, транспорта и складского хозяйства - 12,5%, строительства - 6,2%, размещения туристов и общественного питания - 7,1%, сельского хозяйства, лесного хозяйства и рыболовства - 4,2%, промышленности и торговли, ремонта транспортных средств - по 2,6%, в других отраслях - 1,3%. Спад в строительстве составил 11,2%.

Рост ненефтяного ВВП в январе-марте составил 2,9%. В нефтяном секторе рост составил 1,5%.

ВВП на душу населения по итогам первого квартала 2018 года составил 1,756 тысячи манатов.

Л.А.

