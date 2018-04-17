Проходит пленум Конституционного суда по итогам выборов

2018-04-17 15:56 | www.oxu.az | 6

Началось заседание пленума Конституционного суда по утверждению протокола Центральной избирательной комиссии (ЦИК) об итогах президентских выборов, состоявшихся в Азербайджане 11 апреля 2018 года.

Как передает Oxu.az, на заседании глава ЦИК проинформирует об избирательном процессе.

Отметим, что 11 апреля в Азербайджане прошли президентские выборы.

По заключительным результатам выборов, действующий глава государства, председатель правящей партии «Ени Азербайджан» (ПЕА) Ильхам Алиев набрал 86,02 процента голосов избирателей.