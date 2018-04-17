Возле офиса посольства Индии в Непале произошел взрыв

2018-04-17 15:07 | www.trend.az | 6

Небольшой взрыв произошел вблизи отделения посольства Индии в городе Биратнагар на востоке Непала, службы безопасности этой страны ведут расследование, сообщил журналистам официальный представитель индийского МИД Равиш Кумар, передает РИА Новости.

"Шестнадцатого апреля примерно в 20.15 возле задней оградительной стены отделения посольства Индии в непальском Биратнагаре произошел небольшой взрыв. В результате инцидента никто не пострадал", — сказал журналистам высокопоставленный индийский дипломат.

Он заверил, что посольство Индии в Катманду находится в контакте с правительством Непала по данному вопросу. "Службы безопасности страны ведут расследование случившегося", — подчеркнул Кумар.