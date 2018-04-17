Новый удар по Сирии назвали сбоем в системе

2018-04-17 16:06 | www.oxu.az | 6

Никакого нового ночного удара по объектам в Сирии не было. Об этом сообщил командующий региональным военным альянсом, поддерживающим сирийское правительство, передает Оxu.az со ссылкой на агенство Reuters.

По его словам, к срабатыванию системы противовоздушной обороны привела ложная тревога.

Командующий рассказал, что сбой произошел из-за «совместной электронной атаки» США и Израиля. Ее целью стала сирийская радиолокационная система. Он добавил, что с произошедшим разобрались российские эксперты.

Ранее 17 апреля государственное телевидение Сирии сообщило, что силы ПВО отразили ракетную атаку на авиабазу правительственных войск в провинции Хомс. Уточнялось, что все снаряды были сбиты при подлете, жертв и разрушений не было. США заявили о своей непричастности к произошедшему, также появилась версия об атаке со стороны Израиля.