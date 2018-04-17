Стало известно гендерное соотношение предпринимателей

2018-04-17 16:17 | www.oxu.az | 6

На 1 апреля 2018 года число индивидуальных предпринимателей, прошедших регистрацию для занятия предпринимательской деятельностью, составило 804.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Госкомитет по статистике, за отчетный период каждые пять из шести индивидуальных предпринимателей прошли регистрацию в сферах «Сельское хозяйство, лесное хозяйство и рыболовство», «Торговля; ремонт транспортных средств», «Оказание услуг в других сферах» и «Транспортное и складское хозяйство».

Основная часть желающих заниматься предпринимательством зарегистрирована в Баку (29,8%), Аране (20,7%), Гянджа-Газахском (14,0%) и Лянкяранском (10,1%) экономических районах.

Из частных предпринимателей 78,5% составляют мужчины, 21,5% - женщины.

Женщины составили 27% предпринимателей, занятых в сферах «Сельское хозяйство, лесное хозяйство и рыболовство», 25,6% - «Оказание услуг в других сферах», и 20,7% - в сфере «Торговля; ремонт транспортных средств».

31,7% женщин-предпринимателей действует в Баку, 17,6% - в Аране, 17% - в Гянджа-Газахском экономическом районе, остальные – в других экономических районах.

Л.А.

