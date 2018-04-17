Конституционный суд утвердил итоги президентских выборов в Азербайджане - ОБНОВЛЕНО

2018-04-17 16:37 | www.apa.az | 7

Конституционный суд утвердил итоги президентских выборов, проведенных в Азербайджане 11 апреля 2018 года.

Как сообщает АПА, после проведенного совещания председатель Конституционного суда Фархад Абдуллаев объявил решение Пленума Конституционного суда.

Решением Конституционного суда на основании итогового протокола ЦИК, Ильхам Алиев одержал победу на выборах, набрав 86,02% голосов избирателей.

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15:04

Сегодня в Азербайджане началось заседание Пленума Конституционного суда.

Как сообщает АПА, на заседании рассматривается вопрос утверждения протокола ЦИК в связи с итогами президентских выборов 11 апреля 2018 года и объявления результатов выборов.

Объявивший Пленум открытым председатель Конституционного суда Фархад Абдуллаев представил состав судей и секретаря суда. На заседании выступающий с докладом судья ознакомил присутствующих с информацией о назначении даты, проведении и результатах президентских выборов.

Было доведено до сведения, что Центральная Избирательная Комиссия объявила о том, что в Конституционный суд для утверждения были представлены протокол в связи с выборами президента 11 апреля и принято решение о представлении в Конституционный суд документов об итогах проведенных выборов.