Исследования ученых UNEC: "Совершенствование работ по страхованию сбережений"

2018-04-17 15:24 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Ученые UNEC успешно завершили очередной научно-исследовательский проект, сообщает вуз во вторник.

Ученые кафедры «Финансы и финансовые институты» UNEC подытожили очередные научно-исследовательские проекты. Согласно договору, заключенному между UNEC и Центральным банком, они работали над двумя самостоятельными проектами. Первый проект был на тему «Современные проблемы диверсификации кредитного портфеля», а второй проект на тему «Совершенствование работ по страхованию сбережений».

Обе научно-исследовательские работы осуществлены под руководством заведующего кафедрой «Финансы и финансовые институты», доктора экономических наук, профессора, заслуженного преподавателя Авеза Алекберова.