Макрон не увидел ничего общего между ударами по Сирии и войной в Ираке

2018-04-17 15:31 | www.trend.az | 7

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не видит ничего общего между субботними ударами Вашингтона, Парижа и Лондона по Сирии и войной в Ираке и Ливии, передает РИА Новости.

"Вмешательство Франции, Великобритании и США не имеет ничего общего ни с Ираком, ни с Ливией. По одной простой причине: мы никому не объявляли войны", — сказал Макрон, выступая перед депутатами Европарламента в Страсбурге.

Французский лидер в очередной раз подчеркнул, что международная коалиция борется в Сирии против "Исламского государства". "Это единственная война, которую мы ведем сейчас в Сирии", — отметил он.