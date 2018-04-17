Политолог: Протесты в Ереване - часть саргсяновского сценария

2018-04-17 16:42 | www.oxu.az | 7

Несмотря на громкие обещания оппозиции в Армении, «бархатной революции» в Армении не намечается. Потому, что та фракция, которая в настоящее время выступает в роли зачинщика протестов в Ереване - ничто иное, как управляемое самим же Саргсяном движение.

Об этом в беседе с корреспондентом Oxu.Az сказал политический обозреватель Арзу Нагиев.

По его словам, это делается для того, чтобы продемонстрировать всему миру армянскую псевдодемократию.

«Сейчас в парламенте Армении проходят обсуждения относительно избрания премьер-министра. Но как ни странно, на все вопросы отвечает экс-президент Серж Саргсян, тем самым пытаясь обеспечить себе главный политической пост в стране.

Думаю, сегодняшние события в Армении протекают по продуманному Саргсяном плану. Умышленно создается впечатление, якобы в стране имеются нерешенные проблемы, которые в силах решить только Саргсян», - сказал собеседник сайта.

Политолог уверен, что Саргсян будет избран премьер-министром Армении, потому что в настоящее время «карабахский клан» полностью контролирует эту страну.

Эксперт также отметил, что в своем выступлении в парламенте Саргсян, можно сказать, признался, что боится азербайджанской армии и повторения «апрельской войны».

По мнению Нагиева, как бы ни разворачивались нынешние события в Ереване, это никак не скажется на переговорном процессе по вопросу Карабаха, так как у руля власти в Армении останется тот же человек - Серж Саргсян.

Али Мамедов

