Утверждены результаты выборов в Азербайджане - ОБНОВЛЕНО

2018-04-17 16:45 | www.oxu.az | 7

Во вторник прошло заседание Пленума Конституционного суда по утверждению протокола Центральной избирательной комиссии (ЦИК) об итогах президентских выборов, состоявшихся в Азербайджане 11 апреля 2018 года, и результатов выборов.

Как сообщает Oxu.Az, выступая на заседании Пленума, председатель Конституционного суда Фархад Абдуллаев огласил результаты, и Пленум Конституционного суда утвердил результаты президентских выборов.

Абдуллаев отметил, что в соответствии с законодательством Ильхам Гейдар оглу Алиев считается избранным Президентом Азербайджана. Решение окончательное и обжалованию не подлежит.

Объявляя решение, Абдуллаев подчеркнул, что Пленум Конституционного суда при участии заинтересованных сторон и согласно Конституции Азербайджана обобщил и проверил информацию в поступившем протоколе. Протокол ЦИК по результатам президентских выборов соответствует положениям Избирательного кодекса. Президент Ильхам Алиев, набравший 86,02 процента голосов избирателей, объявлен Президентом Азербайджана.

15:56

Началось заседание пленума Конституционного суда по утверждению протокола Центральной избирательной комиссии (ЦИК) об итогах президентских выборов, состоявшихся в Азербайджане 11 апреля 2018 года.

Как передает Oxu.az, на заседании глава ЦИК проинформирует об избирательном процессе.

Отметим, что 11 апреля в Азербайджане прошли президентские выборы.

По заключительным результатам выборов, действующий глава государства, председатель правящей партии «Ени Азербайджан» (ПЕА) Ильхам Алиев набрал 86,02 процента голосов избирателей.