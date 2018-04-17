«Положение Анар» получил срок - ФОТО

2018-04-17 16:46 | www.oxu.az | 8

В Бакинском суде по тяжким преступлениям завершилось судебное заседание по уголовному делу Анара Магеррамова, обвиняемого в незаконном обороте наркотических средств и хулиганстве.

Как сообщает Oxu.Az, на процессе под председательством судьи Зейнала Агаева был зачитан приговор, согласно которому Магеррамов приговорен к 4 годам лишения свободы.

Согласно обвинению, А.Магеррамов, находясь в ночном клубе Night Office в Сабаильском районе с неизвестными следствию лицами, избил Кямрана Гусейнова. Обвиняемый нанес потерпевшему удары кулаками и ногами за то, что тот приставал к девушке, с которой А.Магеррамов пришел в клуб.

При обыске у А.Магеррамова были обнаружены и изъяты наркотические вещества.

Отметим, что А.Магеррамов известен в криминальном мире как «Положение Анар».