Путин обвинил США в нарушении Устава ООН

2018-04-17 16:53 | www.oxu.az | 8

В ходе телефонного разговора с канцлером Германии Ангелой Меркель президент России Владимир Путин подчеркнул, что удар США и союзников по Сирии является актом агрессии и нарушением международного права, включая Устав ООН, передает Oxu.az со ссылкой на РИА Новости.

Как сообщает пресс-служба Кремля, Путин и Меркель предметно обсудили обострение обстановки в Сирии и вокруг нее.

Российский президент еще раз подчеркнул, что действия группы западных стран, совершивших акт агрессии против Сирийской Арабской Республики, грубо нарушают нормы международного права, включая Устав ООН, и нанесли сильнейший ущерб процессу мирного урегулирования сирийского кризиса.

Как сообщалось, ранее Запад обвинил Дамаск в химатаке на сирийский город Дума в Восточной Гуте.

В Москве опровергли информацию о бомбе с хлором, якобы сброшенной сирийскими военными. МИД России заявил, что цель вбросов о применении отравляющих веществ войсками Сирии - выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне.

Утром 14 апреля США, Британия и Франция нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам, которые, по их мнению, используются для производства химоружия.