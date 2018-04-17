В Губе после 14 дней комы скончалась беременная женщина

2018-04-17 17:07 | www.apa.az | 6

В Губе скончалась беременная женщина.

Как сообщает северное бюро АПА, это произошло в родильном отделении Губинской центральной районной больницы.

Главврач Губинской центральной районной больницы Алияр Сарваров сказал, что жительница Хачмазского района 28-летняя Рагсана Сафарова 14 дней назад обратилась в больницу. В утробе женщины находился 10-недельный мертвый плод. Р.Сафарова впала в кому на 14 дней.

Главврач заявил, что причина ее смерти не связана с беременностью. По его словам, Р.Сафарова скончалась от геморрагического инсульта (разрыв сосуда головного мозга).

А.Сарваров сказал, что, несмотря на оказанную в течение 14 дней медицинскую помощь, жизнь женщины спасти не удалось. Она скончалась вчера вечером.