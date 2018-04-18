Военные России обнаружили в сирийской Думе склад для производства химоружия

2018-04-18 00:06 | www.oxu.az | 6

Российские военнослужащие обнаружили в сирийской Думе склад веществ для производства химического оружия.

Об этом сообщает Oxu.Az со ссылкой на телеканал «Звезда».

Отмечается, что склад расположен в подвале жилого дома. Подвал оборудован как химическая лаборатория. Российские специалисты подтвердили, что обнаруженные здесь вещества могли быть использованы для создания смертоносных газов.

«Обнаружены вещества, такие как тиодигликоль, диэтаноламин, необходимые для получения сернистого и азотистого иприта. Кроме того, на складе обнаружен баллон с хлором.

Можно сделать вывод, что данная лаборатория использовалась незаконными вооруженными формированиями для производства отравляющих веществ», - рассказал специалист войск радиационной химической защиты Вооруженных Сил России Александр Родионов.

Отмечается, что на соседней с лабораторией улице был обнаружен склад химии, в том числе с такими же баллонами, как и на видеокадрах с последствиями химической атаки в Сирии.

Ранее сообщалось, что ракетной атаки на сирийскую военную базу Шайрат не было, а средства ПВО сирийской армии были активированы из-за ложной тревоги.

А.Б.

