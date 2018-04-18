Турция обвинила Грецию в провокациях в Эгейском море

2018-04-18 00:29 | www.apa.az | 6

Вице-премьер Турции Бекир Боздаг обвинил Грецию в провокационной деятельности в Эгейском море и пригрозил дать ответ, если она продолжится.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, ранее премьер Турции Бинали Йылдырым осудил Грецию за установку ее флага на одном из спорных островов в Эгейском море и рекомендовал Афинам воздержаться от эскалации в этом регионе.

"Мы предприняли очень важные шаги для добрососедских отношений с Грецией. Но Афины из-за своей внутренней политики делают провокационные заявления. Наши отношения не должны быть жертвой внутриполитических расчетов. Пусть Греция не ждет, что мы спокойно будет реагировать на подобные действия в Эгейском море.

Приехали, установили флаг, сказали, что "этот остров наш"…. Они должны прекратить свои провокации, иначе нам тоже придется пойти на шаги, которые бы мы не хотели предпринимать", — сказал Боздаг журналистам.

По его словам, "Турция ведет себя зрело, в отличие от Греции, занимающейся детскими провокациями". Боздаг добавил, что Турция по-прежнему требует от Греции выдачи восьми своих военных, бежавших на вертолете после попытки переворота в тюле 2016 года.