WADA решило довести до конца дела с Россией

2018-04-18 01:00 | www.oxu.az | 7

Президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) Крейг Риди призвал международные спортивные федерации расследовать дальше дела российских атлетов о нарушении антидопинговых правил.

Его слова приводит Insidethegames, передает Oxu.Az.

Глава WADA назвал расследование сложным и перегруженным данными. «Две федерации официально закрыли дела. Четыре продолжают рассмотрение дел.

Семь запросили дополнительную информацию об исследованиях. Четыре запросили информацию о повторном анализе допинг-проб, полученных WADA.

Мы должны довести дело до конца, иначе репутации спорта, международным федерациям и борьбе с допингом будет нанесен урон», - заявил Риди.

14 апреля вице-президент WADA Линда Хеллеланд посчитала кризисной ситуацию с российским спортом.

Она предложила провести «аудит российского допингового кризиса» и попросила международные федерации увеличить ежегодные финансовые вливания в агентство.

А.Б.

