Экстренная посадка самолета в США: Есть жертва - ОБНОВЛЕНО

2018-04-18 01:01 | www.oxu.az | 8
В результате взрыва двигателя в самолете авиакомпании Southwest Airlines, который следовал рейсом Нью-Йорка – Даллас, погиб один человек.
Об этом сообщает Oxu.Az со ссылкой на Bloomberg.
Ранее пассажиры сообщили СМИ, что во время аварии одного из пассажиров буквально затянуло в разбившийся иллюминатор, однако его успели спасти находившиеся на борту люди.
21:39
Самолет авиакомпании Southwest Airlines экстренно сел в аэропорту Филадельфии из-за взрыва двигателя.
Об этом сообщает Oxu.Az со ссылкой на CBS News.
Самолет направлялся из Нью-Йорка в Даллас, на его борту было 143 пассажира и пять членов экипажа. Им пришлось покидать самолет по надувным трапам.
По сообщением очевидцев, из-за поломки двигателя в воздухе был поврежден один из иллюминаторов, в результате чего произошла разгерметизация самолета.
На месте посадки самолета работают пожарные. В результате инцидента есть пострадавшие, их число уточняется.