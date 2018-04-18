В борьбе с онкологией появилось новое оружие - ВИДЕО

2018-04-18 01:20 | www.oxu.az | 6

В борьбе с онкологией появилось новое оружие.

Как передает Oxu.Az, журнал New England Journal of Medicine опубликовал обнадеживающие результаты исследования.

Оно показывает, что комбинирование химио- и иммунотерапии помогает в лечении больных раком легких.

Риск летального исхода при сочетании двух методов у пациентов с таким диагнозом вдвое меньше, чем у тех, кто проходит стандартный курс химиотерапии.

«Иммунотерапия способна вылечить от рака легких. Об этом говорит улучшение показателя выживаемости при болезни. Нужно разрешить проблему оплаты стоимости лекарств.

И если мы будем следовать индивидуальному подходу, то лечение будет еще более эффективным.

С годами, надеюсь, цена за него будет меньше» , - комментирует доктор Рой Хербст, заведующий отделением онкологии в Йельском онкологическом Центре (Yale Cancer Center).

Дороговизна такого лечения - стоит оно примерно 13 тысяч долларов в месяц - не единственная ложка дёгтя.

Выводы исследования распространяются не на все разновидности рака лёгких. И учёным стоит поторопиться - ежегодно он убивает 1 миллион 700 тысяч человек.

А.Б.

