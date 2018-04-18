Трамп назвал пять мест для встречи с Ким Чен Ыном

2018-04-18 01:47 | www.oxu.az | 7

Президент США Дональд Трамп заявил, что рассматривает пять возможных мест для встречи с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном.

Об этом передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости.

На вопрос, где он будет встречаться с северокорейским лидером, Трамп ответил: «Пять мест». Он не уточнил, в каких городах возможна встреча.

По словам Трампа, встреча может состояться в начале июня, «если дела пойдут хорошо», но может и не состояться вообще.

Ранее Трамп заявил, что встреча с Ким Чен Ыном будет потрясающей. Также президент отметил, что «огромную» помощь в организации встречи оказал Китай.

А.Б.

