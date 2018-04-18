США с уважением относятся к КНДР – Трамп

2018-04-18 02:07 | www.trend.az | 6

Президент США Дональд Трамп заявил, что страна с уважением относится к Северной Корее и настало время поговорить и решить проблемы, передает РИА Новости.

В настоящее время Трамп находится в своей резиденции во Флориде, где проводит переговоры с премьер-министром Японии Синдзо Абэ.

По словам Абэ, их встреча с Трампом была продуктивной. "По Северной Корее, впервые за всю историю будет саммит между США и Северной Кореей. Дональд, ты продемонстрировал непоколебимую решительность в разрешении вызова со стороны Северной Кореи", - сказал японский премьер, поблагодарив Трампа за его лидерство.