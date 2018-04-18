Греческая полиция проводит крупную операцию против международной мафии

2018-04-18 02:42 | www.trend.az | 5

Греческая полиция во взаимодействии с французской полицией второй день проводит в Салониках операцию против международной преступной группировки, арестованы 14 человек из так называемой "грузинской мафии", сообщает местное издание voria.gr, передает РИА Новости.

Масштабная полицейская операция проходит сразу в нескольких европейских городах, в Салониках задержаны 14 человек.

Группировка действовала по всей Европе, она специализировалась на кражах и кражах со взломом. Десятки случаев краж и ограблений произошли в различных районах Салоников.