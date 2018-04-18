В Эр-Рияде откроется первый за последние 40 лет общественный кинотеатр

2018-04-18 04:22 | www.trend.az | 6

Первый за последние почти 40 лет общественный кинотеатр откроется в Саудовской Аравии в среду, начало кинопоказов в одной из самых консервативных стран в мире следует за первым в истории страны концертом и проведением первой недели моды, передает РИА Новости.

Фильмом, с которого стартует начало работы кинотеатров в королевстве после долгих лет запрета, станет супергеройский боевик от Marvel "Черная пантера".

Сначала кино покажут в столице саудовского королевства Эр-Рияде. Фильм продемонстрируют в кинозале на 620 мест в финансовом центре имени короля Абдаллы.