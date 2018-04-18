Подсчитан средний показатель рабочих часов в стране

2018-04-18 05:28 | www.oxu.az | 4

Средний показатель рабочих часов в Азербайджане в январе-феврале текущего года составил 152,3 часа в месяц.

Об этом Oxu.Az сообщили в Госкомитете статистики.

В соответствии со статьями 89 и 90 Трудового кодекса Азербайджанской Республики, ежедневный нормальный рабочий день не может превышать восемь часов, и, как правило, определена пятидневная рабочая неделя с двумя выходными. При восьмичасовом рабочем дне рабочая неделя не может превышать 40 часов.

В соответствии с законодательством, при 40-часовой рабочей неделе годовая норма на 2018 год определена в 1 919 часов.

Отметим также, что согласно рейтингу стран-трудоголиков, составленному Организацией экономического сотрудничества и развития в 2016 году, больше остальных работают мексиканцы - 2 246 часов в год. Следом идут Коста-Рика, Южная Корея, Греция и Чили. Россия (с показателем 1 978 часов ежегодно) идет на шестом месте.