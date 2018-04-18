Больше половины населения страны экономически активны

2018-04-18 07:20 | www.oxu.az | 7

Обнародована численность экономически активного населения Азербайджана на 1 апреля текущего года.

Как сообщили Oxu.Az в Госкомитете статистики, численность экономически активного населения составила 5 млн 075,9 тыс человек, из них 4 млн 823,4 тыс - занятое население.

Напомним, что общая численность населения Азербайджана на 1 марта 2018 года составила 9 млн 911,472 тыс человек, а это означает, что экономически активные жители - это более 51% от всего населения страны.