Южная Корея и США могут подписать мирное соглашение с КНДР

2018-04-18 07:28 | www.trend.az | 7

Республика Корея и США могут подписать мирное соглашение с КНДР в том случае, если она полностью откажется от своей ядерной программы. Об этом заявил в среду начальник Управления национальной безопасности при южнокорейском президенте Чон Ый Ён, передает ТАСС.

Он рассказал, что Сеул и Вашингтон в настоящее время ведут "углубленную дискуссию" по поводу различных путей решения проблемы КНДР, а также потенциальных гарантий, которые могут быть предоставлены Пхеньяну в обмен на отказ от ядерной программы. "Мы ведем обсуждение того, как мы можем ликвидировать опасения в сфере безопасности, связанные с Северной Кореей, в то же время гарантировав светлое будущее для Севера, чтобы тот мог принять верное решение", - приводит агентство Рёнхап слова Чон Ый Ёна.