Прокурор запросил приговор для убийц сотрудника «Topaz» - ФОТО

2018-04-18 08:11 | www.oxu.az | 6

В Бакинском суде по тяжким преступлениям состоялся судебный процесс по уголовному делу в отношении четверых лиц, обвиняемых по статьям 120.2.4 (умышленное убийство, совершенное с особой жестокостью) и 181.2.1 (разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору).

Как передает Oxu.Az, 24 сентября прошлого года житель Физулинского района Амал Надирли был избит неизвестными, после чего скончался в нейрохирургической больнице Баку.

В ходе расследования сыщики вышли на след подозреваемых - ими оказались жители Абшеронского района Чингиз Бабаев, Фарид Багиров, Камран Гурбанов, Мурад Эйвазов и житель Агстафинского района Акбер Искандеров. Все пятеро были задержаны и переданы следствию.

По результатам предварительного расследования стало известно, что указанные лица вошли в преступный сговор против Амала Надирли - работника букмекерской конторы Topaz, расположенной в поселке Сарай. Они решили выследить Надирли, чтобы совершить на него разбойное нападение.

В тот день Гурбанов сообщил по мобильному телефону Ибрагимову, что Надирли вышел из объекта и уехал на такси. Бандиты стали преследовать его на автомобиле Бабаева.

Доехав до Сумгайыта, Надирли вышел из такси и пересел в автобус. Преступники по очереди на разных остановках сели в тот же автобус. Когда Надирли сошел и прошел пешком некоторое расстояние, преступники напали на него, избили и отняли 550 манатов.

Государственный обвинитель потребовал приговорить Ф.Багырова и М.Эйвазова к 20 годам лишения свободы каждого, А.Искендерова к 14, а К.Гурбанова к 13 годам лишения свободы.

Очередной процесс назначен на 23 апреля.