Вслед за Telegram в России могут заблокировать Facebook

2018-04-18 09:01 | www.oxu.az | 8

Роскомнадзор может заблокировать Facebook, если соцсеть не подчинится требованиям российского законодательства.

Как передает Oxu.Az, об этом в интервью газете «Известия» заявил глава ведомства Александр Жаров.

«До конца 2018 года мы проведем проверку компании, и есть несколько пунктов, которые должны быть выполнены: локализация баз данных российских граждан на территории России, удаление всей запрещенной информации - а они уже значительно опаздывают по срокам - и соблюдение иных законов.

Если ничего из этого или что-либо из этого не будет выполнено, или российское государство не будет проинформировано о намерении провести такие действия, то, очевидно, встанет вопрос о блокировке», - сказал он.

В том же интервью Жаров рассказал, что Роскомнадзор не имеет претензий к пользователям заблокированного Telegram, граждане могут дальше общаться посредством данного мессенджера.

Мессенджер был заблокирован решением Таганского районного суда Москвы, который 13 апреля ограничил к нему доступ из-за отказа Telegram предоставить ФСБ ключи шифрования, позволяющие читать переписку пользователей. Мессенджеры обязаны предоставлять спецслужбам алгоритм расшифровок переписки согласно антитеррористическому пакету законов (известен как «закон Яровой»), принятому Госдумой в июне 2016 года.