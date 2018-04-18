«Ъ»: Азербайджан закупает белорусский «Полонез»

2018-04-18 09:17 | www.oxu.az | 8

Опасения армянской стороны относительно того, что Азербайджан может приобрести белорусско-китайские реактивные системы залпового огня (РСЗО) «Полонез», по всей видимости, стали оправдываться.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на газету «Коммерсантъ», эти ракетные системы могут появиться в Азербайджане уже в текущем году.

Согласно сообщению, в 2018 году Белоруссия планирует приступить к выполнению первого экспортного контракта на поставку десяти реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Полонез». Вероятным заказчиком системы называется Азербайджан: министр обороны страны уже посещал Белоруссию, где знакомился с технологией производства РСЗО.

О том, что первая экспортная поставка «Полонезов» может состояться уже в 2018 году, «Ъ» рассказал источник, близкий к Минобороны Белоруссии.

По его словам, первый твердый контракт подразумевает передачу десяти комплектов РСЗО (туда входят ракеты, транспортно-заряжающие машины, пункт управления, радиолокационные станции и т. д.).

Юридические документы находятся на финальной стадии, а клиент «заканчивает решать свои финансовые вопросы», подчеркнул собеседник издания, добавив, что речи «о кредите со стороны Минска не идет».

Раскрывать имя заказчика источник отказался, однако два топ-менеджера предприятий российской оборонной промышленности говорят, что речь идет об Азербайджане.

В МИДе страны не стали комментировать эту информацию.



Проект «Полонез» начал реализовываться на фоне длившихся с 2012 года разногласий Москвы и Минска о поставке Белоруссии оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) «Искандер».

Это оружие было нужно президенту Александру Лукашенко в качестве ответной меры на «активизацию некоторых сил».

Но Россия была согласна передислоцировать ОТРК в Белоруссию только вместе с боевыми расчетами ВС РФ.

Не получив желаемого, Лукашенко поручил создать свою систему, не уступающую по своим возможностям «Искандеру». Сделать это с нуля и быстро было сложно, поэтому решили закупить и впоследствии локализовать на минском заводе точной электромеханики китайские ракеты типа А-200 (производства China Academy of Launch Vehicle Technology), установив их на свои шасси МЗКТ-7970.

Один из военно-промышленных источников российского издания говорит, что Азербайджан давно присматривался к белорусскому ВПК «по соображениям цены, по всей видимости, сейчас ТТХ «Полонеза» оказались еще и подходящими под требования их вооруженных сил».

В 2017 году министр обороны Азербайджана Закир Гасанов посетил с официальным визитом Минск, ознакомившись в том числе и с возможностями белорусского ОПК. На фотографиях с этого мероприятия, распространенных СМИ, министр обороны был замечен рядом с «Полонезом».

Директор белорусского Центра проблем европейской интеграции Юрий Шевцов утверждает, что Минск и Баку поддерживают тесные отношения, «в основе которых лежит экономика: Азербайджан платежеспособная страна, и Белоруссия стремится закрепиться на их рынке».