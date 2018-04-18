На Военно-Грузинской дороге построят самый высокий в Европе мост

2018-04-18 09:18 | www.trend.az | 8

В Грузии готовится новый проект – строительство 9-километрового тоннеля и моста на дороге международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс, которая ведет к российской границе и соединяет Южный и Северный Кавказ, сообщает Новости-Грузия.

Авторы проекта считают, что мост, который будет построен на дороге через Крестовый перевал, войдет в десятку самых красивых и высоких в Европе.

Наивысшая точка дороги через Крестовый перевал по Дарьяльскому ущелью, или как ее еще называют — Военно-Грузинской дороги – около 2400 метров над уровнем моря.

Кроме того, 9-километровый тоннель, который пройдет под Крестовым перевалом от села Цкере до села Коби, на целый час сократит время, необходимое для проезда по маршруту Тбилиси-Ларс.

Благодаря тоннелю и мосту автомобильное передвижение на этом участке Дарьяльского ущелья станет безопасным и не будет зависеть от плохой погоды и опасности схода лавин.

Всемирный банк уже финансирует проектные, а Азиатский банк развития (Asian Development Bank) – строительные работы на дороге Квешети-Коби протяженностью 24 км.