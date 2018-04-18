Генштаб Турции заявил о ликвидации 29 террористов

2018-04-18 09:18 | www.trend.az | 8

БАКУ /Trend/ - Генштаб Турции заявил о ликвидации 29 особо опасных боевиков Рабочей партии Курдистана (РПК), которые разыскивались в течение последних пяти лет, пишут в среду турецкие СМИ.

Сообщается, что все они были ликвидированы в горах Аманос в провинции Хатай на юге страны.

Также отмечается, что ликвидированные боевики принимали активное участие в подрыве военных конвоев ВС Турции, вооруженных нападениях на воинские части в восточных провинциях Турции.

Напомним, что конфликт Турции с РПК, требующей создания независимого курдского государства, продолжается свыше 30 лет и унес более 40 тысяч жизней. РПК признана террористической организацией ООН и Евросоюзом.