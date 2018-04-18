Азербайджано-британское СП прошло госрегистрацию

2018-04-18 09:29 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - Совместное предприятие азербайджанской госкомпании SOCAR и международной нефтесервисной компании Petrofac - SOCAR Petrofac прошло государственную регистрацию, сообщает в среду официальный печатный орган министерства по налогам Азербайджана - газета Vergiler.

Согласно информации, уставный капитал компании составит 100 тысяч манатов. Компания зарегистрирована по адресу: Баку, Наримановский район, проспект Гейдара Алиева, 121. Официальным представителем компании является гражданин Азербайджана Руслан Ибрагимов.

В состав Наблюдательного совета входят Фуад Сулейманов, Халик Мамедов, Карим Оссейран и Девид Фишер.

Компания прошла государственную регистрацию 22 февраля 2018 года.

Напомним, что в декабре прошлого года SOCAR и Petrofac подписали договор об учреждении совместного предприятия SOCAR Petrofac. Договор об учреждении подписали президент SOCAR Ровнаг Абдуллаев и руководитель по услугам в области международных инженерных и производственных тренингов Petrofac Карим Оссейран.