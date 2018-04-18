Ruhani'den "Ordu Günü" kutlamalarında önemli açıklamalar

2018-04-18 09:30 | www.trend.az | 1

Tahran’da düzenlenen “Ordu Günü” kutlama töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, önemli değerlendirmelerde bulundu.

Tahran’da düzenlenen “Ordu Günü” kutlama töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, İran Ordusu’yla Devrim Muhafızları’nın savaş ve barış zamanlarında fark etmeksizin omuz omuza verip halka hizmet ettiğini belirterek, “Ordu ile Devrim Muhafızları’nın birlikte yaptığı fedakarlıklar ülkemizin gelişimi içindir. İslam İnkılabı’nın zaferi ardından günümüze dek onur, iftihar ve zaferin bulunduğu her alanda ordunun ismine rastlayabiliriz” ifadelerinde bulundu.