İran Dışişleri Bakanı Zarif New York'a gidiyor

2018-04-18 09:32 | www.trend.az | 1

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, yardımcılarıyla birlikte gelecek Perşembe günü New York’a gidiyor.

Birleşmiş Milletler tarafından düzenlenecek Barış Toplantısı’na katılma ile ABD Dış İlişkiler Konseyi’nde konuşma yapmak bu ziyaretin amaçları arasında yer alıyor.

100 yıla yakın bir geçmişe sahip olan Dış İlişkiler Konseyi’nin üyelerini eski ABD dışişleri bakanlarıyla bankacılık, hukuk ve basın alanında öne çıkan isimler oluşturmaktadır.

Dışişleri Bakanı Zarif’in altı günlük ziyareti boyunca mevkidaşlarıyla yapacağı başbaşa görüşmelerin yanı sıra BM Genel Sekreteri’yle de bir araya geleceği bekleniyor.

Nükleer anlaşma konusu ile Yemen ve Suriye krizi üzerinde durma sözü geçen ziyaretin başlıklarını oluşturmaktadır.

Mehr haber Ajansı