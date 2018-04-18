İran’da “Ordu Günü” töreni başladı

2018-04-18 09:34 | www.trend.az | 1

İran’da “Ordu Günü” olarak bilinen 18 Nisan kutlamaları, Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’nın yanı sıra üst düzey askeri yetkililerin katılımıyla Tahran’daki İmam Humayni Türbesi’nin civarında başladı.

İran İslam Cumhuriyeti’nde “Ordu Günü” olarak bilinen 18 Nisan’da her sene olduğu gibi bu yıl da ülkenin dört bir yanında askeri geçit gösterileri düzenleniyor. Tahran’da Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’nin katılımı ve İran ordusunun çeşitli özel güçleri ile birliklerinin geçit gösterileriyle kutlanan “Ordu Günü”, İmam Humayni Türbesi’nin civarında düzenlenmektedir.