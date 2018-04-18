Началась инаугурация Ильхама Алиева

2018-04-18 09:54 | www.oxu.az | 7
Началась церемония инаугурации победившего на президентских выборах 11 апреля Ильхама Алиева.
Как сообщает Oxu.Az, мероприятие проходит в Милли Меджлисе.
На церемонии принимают участие официальные лица Азербайджана, члены правительства, депутаты Милли Меджлиса и члены семьи президента. После окончания инаугурации Кабинет министров уйдет в отставку и будет объявлен состав нового Кабинета.
Отметим, что согласно 103-й статье Конституции (присяга лица, избранного президентом Азербайджанской Республики), избранное президентом Азербайджана лицо в течение 3 дней с объявления результатов выборов в присутствии судей Конституционного суда приносит следующую присягу:
«Исполняя полномочия президента Азербайджанской Республики, я клянусь следовать Конституции Азербайджанской Республики, сохранять независимость и территориальную целостность государства, достойно служить народу».
С момента инаугурации президент АР считается приступившим к исполнению своих обязанностей.