Регионы Туркменистана и Казахстана налаживают прямые экономические связи

2018-04-18 09:38 | www.trend.az | 8

Вопросы дальнейшего расширения торгово-экономического, научно-технического и культурно-гуманитарного сотрудничества между Балканским велаятом Туркменистана и Мангистауской областью Республики Казахстан были вынесены на повестку дня состоявшейся сегодня в Национальной туристической зоне «Аваза» встречи, в которой приняли участие представители государственных структур, промышленных и деловых кругов, деятели культуры дружественных стран.

Для участия в форуме, организованном в рамках реализации соответствующего Соглашения, подписанного в 2014 году между администрациями прикаспийских регионов двух государств, в город Туркменбаши прибыла большая делегация, во главе с акимом Мангистауской области Е.Тугжановым.

В её состав вошли руководители и ведущие специалисты различных управлений и департаментов – индустриально-инновационного развития, государственных доходов, предпринимательства и торговли, туризма, физической культуры и спорта, культуры, Секретариата Ассамблеи народа Казахстана, историко-краеведческого музея, областной филармонии, главы администраций города Актау и Каракиянского района, а также депутаты областного маслихата, представители более 30 крупных предприятий и компаний, предпринимательских структур, средств массовой информации.

В их числе – Акционерные общества «Национальная компания «Социально-предпринимательская корпорация «КАСПИЙ», Специальная экономическая зона «Морпорт Актау», Международный аэропорт Актау, «Мангистаумунайгаз» и «КазАзот», ТОО «Порт Курык», Актауский трансформаторный завод, мукомольный комбинат «Аскар», Актауская кондитерская фабрика, Бейнеуский зерновой комбинат, «АктауКерамзит», «МАЭК-Казатомпром» Региональная палата предпринимателей «Атамекен», «Zhamal-ai Ltd», ТОО «Берекет-Ф» и многие другие.

Открывая форум, его участники с удовлетворением отметили высокий уровень межгосударственных отношений, основанных на многовековой исторической, культурной и духовной близости двух братских народов. Сегодня сотрудничество Туркменистана и Казахстана наполняется качественно новым содержанием, чему во многом способствуют активизировавшиеся двусторонние контакты на всех уровнях. Мощный импульс развитию межгосударственного диалога на его современном этапе придали договорённости между Президентами Гурбангулы Бердымухамедовым и Нурсултаном Назарбаевым, нацеленные на всемерное углубление плодотворного взаимодействия соседних стран по широкому спектру направлений.

В ходе нынешней встречи казахстанским партнёрам были представлены перспективы быстро развивающегося рынка Туркменистана, располагающего богатыми природными ресурсами и огромным экономическим потенциалом, а также масштабные проекты, в том числе в области индустриализации, импортозамещения, наращивания объёмов производства востребованной на мировых рынках продукции, которые успешно осуществляются и запланированы к реализации в Приморье. Особое внимание было уделено предпринимаемым на государственном уровне мерам стимулирования отечественных товаропроизводителей и зарубежных инвесторов.

Казахстанские бизнесмены, представляя свои компании, подчёркивали готовность к активному участию в совместных проектах национального и регионального значения, благоприятные условия для которых создаёт взаимодополняемость экономик Балканского велаята и Мангистауской области.

Выступавшие отмечали, что Туркменистан и Казахстан, расположенные на пересечении современных транснациональных маршрутов, соединяющих страны Европы и Азии, стремятся максимально реализовать открывающиеся возможности в целях укрепления взаимовыгодных торгово-экономических связей, отвечающих интересам не только двух дружественных стран, но и устойчивого развития всего региона. Одним из ярких примеров тому служит стальная магистраль Казахстан-Туркменистан-Иран, ставшая важным звеном возрождаемого сегодня Великого Шёлкового пути.

В рамках обмена мнениями о состоянии и перспективах двусторонних торгово-экономических отношений прозвучали конкретные предложения по диверсификации традиционного сотрудничества на таких приоритетных направлениях, как топливно-энергетический сектор, транспортно-коммуникационная сфера, производство строительных материалов, торговля, сельское хозяйство, текстильная, химическая и пищевая промышленность и др.