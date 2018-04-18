В Москве наградили азербайджанца-героя - ВИДЕО

2018-04-18 10:03 | www.oxu.az | 7

Глава МВД России Владимир Колокольцев 16 апреля вручил медали тем, кто ежедневно готов рисковать собственной жизнью ради спасения других. Среди героев, запомнившихся своими подвигами, есть и наш соотечественник.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на российский телеканал «Первый», полковник полиции Айдын Камбаров не был в тот день на службе, но когда услышал, что под лед провалились дети, бросился в воду.

«Один мальчик цеплялся, я лег на живот, мне еще один знакомый помогал, он принес удлинитель и детский бублик. Я всегда понимаю, что звание полицейского ко многому обязывает», - рассказывает полицейский.

Айдын Камбаров был награжден за проявленные мужество и самоотверженность.

Напомним, что Айдын Камбаров стал известен благодаря своего героическому поступку. Полковник полиции Айдын Камбаров с риском для жизни спас школьника, который провалился под лед.

Новость о спасении сразу разлетелась по всей России, а сам полковник полиции стал настоящим героем.

Видео спасения Айдыном Камбаровым школьника:

Али Мамедов

