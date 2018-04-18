СМИ сообщили о встрече Помпео с Ыном

2018-04-18 10:07 | www.oxu.az | 7

Кандидат в госсекретари США и экс-директор ЦРУ Майк Помпео в начале апреля тайно посещал КНДР, чтобы встретиться с северокорейским лидером Ким Чен Ыном.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает газета Washington Post со ссылкой на два осведомленных источника.

Как пишет издание, поездка состоялась «в течение пасхальных выходных» и стала частью подготовки прямых переговоров Трампа и Ким Чен Ына. Газета отмечает, что данная поездка позволила провести первую «встречу на самом высоком уровне между двумя странами с 2000 года», то есть с момента переговоров госсекретаря Мадлен Олбрайт и северокорейского лидера Ким Чен Ира.

Газета сообщает, что ЦРУ, Белый дом, а также правительство КНДР отказались комментировать информацию о встрече Помпео с Ким Чен Ыном.

Напомним, что в настоящее время готовится встреча лидеров США и КНДР.

Ранее Трамп планировал встретиться с Ким Чен Ыном до конца мая. Президент США сообщал, что рассматривает пять возможных мест для встречи с лидером Северной Кореи. Он сказал, что встреча может состояться в начале июня, «если дела пойдут хорошо», но может и не состояться вообще.

Он также отметил, что контакты с представителями КНДР по подготовке встречи глав двух государств идут «на самом высоком уровне».