Трамп заявил, что членство в ВТО и ТТП невыгодно для США

2018-04-18 09:43 | www.trend.az | 6

Президент США Дональд Трамп заявил, что членство во Всемирной торговой организации (ВТО) и Транстихоокеанском партнерстве (ТТП) невыгодно для Вашингтона, подчеркнув, что двусторонние договоры работают более эффективно и являются более выгодными формами торгового партнерства, передает РИА Новости.

"Хотя Япония и Южная Корея хотели бы, чтобы мы вернулись в ТТП, мне не нравится эта сделка для США. Слишком много обязательств и никакой возможности выйти из него, если оно не работает", — написал Трамп в своем Twitter.

"Двусторонние сделки намного более эффективны, выгодны, они лучше для наших работников. Смотрите, как плоха для США Всемирная торговая организация", — добавил американский президент.