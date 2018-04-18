В связи с соревнованиями «Формула-1» движение транспортных средств на центральных улицах Баку будет ограничено

2018-04-18 10:16 | www.apa.az | 6

С целью подготовки безопасного проведения Гран-при Европы соревнований «Формула -1», которые впервые будут организованы в Баку, движение транспорта на некоторых улицах столицы ограничено.

Как сообщил АПА начальник отдела по связям с общественностью Главного управления полиции города Баку, полковник полиции Вагиф Асадов, ограничение на перекрестках и дорогах по маршруту гонки будет продолжаться с ночи с 22 на 23 апреля до завершения мероприятий.

В связи с проведением соревнований по территории «Бакинского городского кольца» - площадь «Азнефть», проспекты «Нефтчиляр» и «Бюльбюль», площадь «Азадлыг», улицы Пушкина, Хагани, Зарифы Алиевой, Расула Рзы, Азиза Алиева, площади «Гоша Гала гапысы, «Гянджляр», улицы Истиглалият, Ниязи а также по другим дорогам, пересекающим эти улицы и проспекты, движение транспорта ограничено.

Водители в качестве альтернативы могут использовать третий крайний круг на 14 км дороги Баку-Сальян, откуда они смогут попасть на территорию Ясамалского района. Чтобы попасть на проспект Метбуат, улицу Микаила Мушвига от 20 участка и окрестных территорий, следует проехать по нагорной части этой дороги. Альтернативными улицами для поселка Баил будут улицы Теймура Эльчина или Мехти Гусейна.

Водителям, едущим в южном направлении, предлагается использовать альтернативные дороги: перекрестки улиц Афияддина Джалилова – Юсифа Сафарова, Юсифа Сафарова – 28 мая, а также проспекты Бакиханова, Наримана Нариманова, Иншаатчылар, Гусейна Джавида, Парламента, Микаила Мушвига, Метбуат и Зии Буниятова.



До сведения доводится, чтобы водители как можно меньше использовали частные автомобили в этих направлениях, отдавали предпочтение общественному транспорту.