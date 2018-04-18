Яшар Мамедов разоблачил ложь армянского тренера

2018-04-18 10:10 | www.oxu.az | 5

Новость о том, что Азербайджан голосовал за Армению во время выборов места проведения чемпионата Европы по фехтованию среди фехтовальщиков до 23 лет, вызвала большой скандал.

Согласно распространившейся информации, среди проголосовавших за Армению был консультант президента Федерации фехтования Азербайджана Микаила Джаббарова Яшар Мамедов.

Ситуацию прокомментировал Oxu.Az сам Яшар Мамедов.

«Во-первых, скажу, что этот вопрос поднял главный тренер сборной Армении. Он сказал, что Азербайджан и Турция якобы проголосовали за Армению. Это было сделано для того, чтобы показать, что у Армении неплохие отношения с соседними странами.

На самом деле он лжет. Я вообще не участвовал в том голосовании.

Насколько я помню, Армения была единственным кандидатом на проведение чемпионата Европы. В такой ситуации голосование не проводится».

Мамедов также опроверг информацию о том, что еще одним кандидатом на проведение турнира был Израиль.

«На конгрессе не было других кандидатов на проведение турнира, поэтому европейское первенство решили провести в Ереване.

Это неправда, что Израиль был еще одним кандидатом на проведение турнира. Если бы было так, я бы проголосовал за Израиль. У этой страны хорошие отношения с Азербайджаном, кроме того, у меня много еврейских друзей в Израиле. Хотелось бы поехать их повидать.

Наконец, это просто смешно, откуда он знает, что Азербайджан и Турция проголосовали за Армению? Как он может знать, какие федерации проголосовали за Армению?! Голосование проводится анонимно, и неизвестно, за кого отдала голос та или иная федерация».

Яшар Мамедов заявил, что после публикации заявления главного тренера сборной Армении Алика Навасардяна к нему позвонил президент молодежи и спорта Азад Рагимов:

«Мы поговорили об этом. Я сказал, что завтра пойду по этому поводу на прием к замминистра Исмаилу Исмайлову».

Сабухи Тофигоглы

