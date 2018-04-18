Эрдоган обсудит с оппозицией досрочные выборы

2018-04-18 10:12 | www.oxu.az | 6

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и лидер Партии националистического движения (MHP) Девлет Бахчели в четверг проведут встречу, в рамках которой будет обсуждено предложение лидера МНР о проведении досрочных президентских и парламентских выборов в Турции.

Об этом сообщает Oxu.Az со ссылкой на турецкие СМИ.

Сообщается, что встреча Эрдогана и Бахчели состоится в Анкаре в президентской резиденции.

Отметим, что накануне лидер MHP выступил с заявлением, призвав турецкое правительство провести досрочные парламентские и президентские выборы.

По словам Бахчели досрочные выборы должны быть проведены 26 августа текущего года.

В 2019 году в Турции состоятся президентские, парламентские и муниципальные выборы. Как ожидается, парламентские и президентские выборы в 2019 году будут проведены в один день.