Астрономы слишком поздно заметили опасный астероид

2018-04-18 10:24 | www.oxu.az | 6

В воскресенье на близком расстоянии от Земли пролетел крупный астероид.

Об этом Oxu.az сообщает со ссылкой на Space.com.

Небесное тело размером от 48 до 110 метров, которому присвоили обозначение 2018 GE3, приблизилось к Земле на расстояние в 192 тысячи километров. Это составляет приблизительно половину расстояния от нашей планеты до Луны.

Астероид 2018 GE3 по размеру в несколько раз превосходит метеорит, упавший недалеко от Челябинска в феврале 2013 года, и сопоставим с Тунгусским метеоритом, столкнувшимся с Землей в 1908 году.

В то же время появление небесного тела застало астрономов врасплох: его сумели обнаружить лишь за 21 час до момента максимального сближения с нашей планетой, отмечает Space.com.