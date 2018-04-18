Семья Бушей понесла утрату

2018-04-18 10:31 | www.oxu.az | 9

Барбара Буш, жена одного американского президента и мать другого, умерла во вторник 17 апреля в возрасте 92 лет.

Как передает Oxu.Az, ранее, в воскресенье, офис ее мужа, экс-президента Джорджа Буша-старшего, сообщил, что 92-летняя бывшая первая леди приняла решение отказаться от дальнейшего лечения после недавней серии госпитализаций и консультаций с семьей и врачами.

Барбара Буш, известная откровенностью и самокритичными остроумными высказываниями, была первой леди с 1989 по 1993 год, когда ее муж – Джордж Буш-старший – был 41-м президентом США. Сегодня ему 93 года, и его здоровье в последние годы также пошатнулось.

Барбара Буш – мать Джорджа Буша-младшего, 43-го президента США, и бывшего губернатора Флориды Джеба Буша.