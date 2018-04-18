Секута: «Переизбрание Ильхама Алиева - положительный фактор для стабильности и развития»

2018-04-18 10:42 | www.apa.az | 7

В посольстве Азербайджана в США в рамках программы Фонда Дональда Рамсфелда проведено мероприятие с участием представителей стран Центральной Азии, Южного Кавказа, Афганистана и Монголии.

Как сообщили АПА в посольстве, в мероприятии приняли участие официальные представители дипломатического корпуса, а также Администрации США, аналитических центров Вашингтона, директор офиса по вопросам Кавказа и региональных конфликтов Госдепартамента США Алисия Эллисон, американский сопредседатель Минской группы ОБСЕ Эндрю Шофер, бывший посол США в Азербайджане Роберт Секута, исполнительный директор Фонда Дональда Рамсфелда Сара Тонучи и другие.

В своем выступлении посол Азербайджана в США Элин Сулейманов отметил, что участие представителей программы Фонда Дональда Рамсфелда в данном мероприятии уже стало традицией, что является положительным моментом. Посол подчеркнул, что Гейдар Алиев придавал особое значение региональному сотрудничеству. По его словам, Азербайджан, реализуя крупномасштабные проекты, вносит большой вклад в свое благосостояние, а также в благосостояние соседей. Кроме того, он подчеркнул, что реализуемые по инициативе нашей страны масштабные нефтегазовые и транспортные проекты, соединяющие Азербайджан, Грузию, Центральную Азию, регионы Каспийского моря и Черного моря, являются важными с точки зрения развития регионального сотрудничества и усиления благосостояния и независимости этих стран.

Посол отметил, что Д. Рамсфелд, будучи министром обороны США, понимал стратегическое значение региона, тесно сотрудничал с регионом и способствовал развитию отношений между Азербайджаном и США.

Отметив, что опыт Азербайджана в создании первой демократической республики в мусульманском мире 100 лет назад является важным для всего региона, посол сказал, что для наших народов важно учиться на опыте друг друга. По его словам, проведение в этом году региональной конференции Фонда Рамсфелда в Баку является важным событием.

В своем выступлении Р.Секута отметил, что проведенные недавно в Азербайджане президентские выборы и переизбрание Ильхама Алиева является положительным факторов для стабильности и развития, а также создает новые возможности для дальнейшего сотрудничества и партнерства с Азербайджаном. Посол Секута сказал, что в этом году в Азербайджане отмечается 100-летие Азербайджанской Демократической Республики, и что за последние 26 лет отношения между Азербайджаном и США значительно улучшились. Он выразил надежду, что при помощи созданных после президентских выборов возможностей можно будет вывести отношения на новый уровень и еще больше расширить их.

Выступивший от имени участников Фонда Рамсфелда представитель Азербайджана Сархан Гашимов выразил благодарность Фонду Рамсфелда и посольству Азербайджана. С.Гашимов также подчеркнул важность регионального сотрудничества и отметил, что с надеждой смотрит в будущее вместе с дружественными народами.