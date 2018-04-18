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ГЭЦ проведет экзамены по приему на госслужбу

2018-04-18 10:46 | www.apa.az | 6

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) 22 апреля 2018 года проведет приемный экзамен по приему на госслужбу по должностям групп BA и BB, входящих в категорию В (административно-руководящие должности).

Как сообщили АПА в ГЭЦ, для участия на экзаменах в Баку по группе BA зарегистрировались 364 кандидата, по группе  BB 1308 кандидатов,  а в целом - 1672 кандидата.

Прошедшие регистрацию для участия на экзамене с 17 апреля должны распечатать «Пропускные листы» посредством сайта ГЭЦ. Наряду с «Пропускным листом» кандидатам также предоставляется памятная книжка, в  которой указаны правила поведения на экзамене и другая важная информация.

Экзамен во всех зданиях начнется  в 11:00 и продлится 3 часа.
 
Кандидаты должны взять с собой на экзамен следующие документы:
 
- оригинал документа, удостоверяющего личность;
- «пропускной лист на экзамен»;
Если один из документов будет отсутствовать или выявится несоответствие между документами, кандидат не будет допущен к экзамену.
 
Если перед началом экзамена у кандидата при себе будет обнаружены мобильный телефон, конспекты и другие пособия, то будет составлен акт, и он не будет допущен к экзаменам. 

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