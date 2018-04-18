ГЭЦ проведет экзамены по приему на госслужбу

2018-04-18 10:46 | www.apa.az | 6
Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) 22 апреля 2018 года проведет приемный экзамен по приему на госслужбу по должностям групп BA и BB, входящих в категорию В (административно-руководящие должности).
Как сообщили АПА в ГЭЦ, для участия на экзаменах в Баку по группе BA зарегистрировались 364 кандидата, по группе BB 1308 кандидатов, а в целом - 1672 кандидата.
Прошедшие регистрацию для участия на экзамене с 17 апреля должны распечатать «Пропускные листы» посредством сайта ГЭЦ. Наряду с «Пропускным листом» кандидатам также предоставляется памятная книжка, в которой указаны правила поведения на экзамене и другая важная информация.
Экзамен во всех зданиях начнется в 11:00 и продлится 3 часа.
Кандидаты должны взять с собой на экзамен следующие документы:
- оригинал документа, удостоверяющего личность;
- «пропускной лист на экзамен»;
Если один из документов будет отсутствовать или выявится несоответствие между документами, кандидат не будет допущен к экзамену.
Если перед началом экзамена у кандидата при себе будет обнаружены мобильный телефон, конспекты и другие пособия, то будет составлен акт, и он не будет допущен к экзаменам.