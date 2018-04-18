На оккупированных территориях Азербайджана погиб армянский военнослужащий

2018-04-18 10:49 | www.trend.az | 8

В результате взрыва мины на оккупированных территориях Азербайджана погиб военнослужащий ВС Армении. Об этом сообщают в среду армянские СМИ.

По данным СМИ, 17 апреля военнослужащий ВС Армении Руслан Манукян получил смертельное ранение от взрыва мины.

Подробности инцидента выясняются.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.