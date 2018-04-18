ОПЕК намерена определить новые перспективы для сотрудничества с Азербайджаном

2018-04-18 10:48 | www.apa.az | 7

ОПЕК намерена определить новые перспективы для сотрудничества с Азербайджаном.

Как передает АПА-Экономикс, об этом заявил генсек организации Мохаммед Баркиндо. «18-19 марта я провел очень эффективные переговоры в Азербайджане. Эти переговоры открывают новые возможности. Члены ОПЕК намерены определить новые перспективы для расширения сотрудничеств с Азербайджаном», - отмечается в тексте поздравления М.Баркиндо по случаю переизбрания президента Ильхама Алиева.

Генсек ОПЕК выразил И.Алиеву признательность за поддержку Азербайджаном в 2016 году решения о заморозке добычи нефти, что сыграло важную роль в восстановлении стабильности на нефтяном рынке.